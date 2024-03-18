31 Mart seçmen kağıtları çıktı mı, dağıtılacak mı? Seçmen kağıdı PDF İNDİR 2024!

Türkiye, 2024 yerel seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor.
Seçim çalışmaları devam ederken, oy kullanacak olan vatandaşlar da birçok konuda bilgi sahibi olmak istiyor.
Öncelikle "nerede oy kullanacağım" sorusuna yanıt arayanlar, seçmen kağıtlarını sorguluyor.
Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.
Milyonlarca vatandaş, seçmen kağıdı ile birlikte oy kullanacakları yerin yolunu tutacak. Bu kapsamda seçmen kağıtlarının hazır olup olmadığı da merak ediliyor.
Peki, 31 Mart seçmen kağıtları çıktı mı? Seçmen kağıdı nereden alınır? Seçmen kağıtları dağıtılacak mı? İşte detaylar...
Seçmen kağıdı nereden alınır?
Yerel seçimlere yaklaşık iki hafta kala, mahalle muhtarları, ‘seçmen kağıtlarını’ mahallelerinde bulunan seçmenlere ulaştırmaya çalışıyor.
Dilerseniz muhtarlıklardan, dilerseniz e-Devlet üzerinden seçmen kağıdınızı çıktı alabilirsiniz.
Seçmen kaydı sorgulama 2024
Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.
Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazarak sisteme erişebilirsiniz.
Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.