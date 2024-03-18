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31 Mart seçmen kağıtları çıktı mı, dağıtılacak mı? Seçmen kağıdı PDF İNDİR 2024!

31 Mart seçmen kağıtları çıktı mı, dağıtılacak mı? Seçmen kağıdı PDF İNDİR 2024! 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek olan milyonlarca vatandaş, oy kullanacakları okulu öğrenmek istiyor. Bu kapsamda, "nerede oy kullanacağım", "seçmen kağıtları dağıtılacak mı", "seçmen kaydı sorgulama" gibi başlıklara yanıt arıyor. Peki, 31 Mart 2024 seçmen kağıtları çıktı mı, nereden alınır? İşte seçmen kaydı sorgulama ve PDF indirme...