3+3 binlik ikramiyeniz kaçmasın! Başvuruyu atlayanın cebi boş kalacak... Bu sene 3 bin lira olarak açıklanan bayram ikramiyelerinden faydalanmak için, o başvurunun tamamlanması gerekiyor. Özellikle emekli olmaya hak kazananların atlamaması şart. İşte yapmanız gereken...

ensonhaber.com

Milyonlarca emekli, ikramiyeleri dört gözle bekliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yüzde elli zam" açıklaması ile bayram ikramiyeleri 3 bin liraya çıktı.

Ancak her emekli alamayabilir...

Özellikle EYT'lilerin dikkat etmesi gereken bir husus bulunuyor.

Emekli olmaya hak kazananların o tarihe kadar başvuru yapması gerekiyor. Detaylar haberimizde...

Başvurmayana ikramiye yok

EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmaları ve işlemlerinin bitmesi halinde ikramiye hakkı elde edecek.

Nisan ve mayıs ayının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecekler.