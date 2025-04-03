36 bin kişiye bedava verilecek! Bileti alan Avrupa'yı trenle geziyor: Son tarih 16 Nisan

Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Erasmus+ programına dahil ülkelerde yaşayan 18 yaşındaki gençlere yönelik dikkat çeken bir gelişmenin duyurusunu paylaştı.

Türkiye’deki öğrencileri de yakından ilgilendiren bu gelişme ile birlikte DiscoverEU" (AB'yi keşfet) programı kapsamında 18 yaşındaki gençlere 36 bin seyahat kartı sağlanacağı belirtildi.

Gündemde büyük bir yankı uyandıran bu program ile birlikte, gençlerin kültürel deneyim kazanmalarına ve Avrupa’nın çeşitliliğini keşfetmelerine olanak tanıyacak.

ÜCRETSİZ TREN BİLETİ VERİLECEK!

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 36 bin seyahat kartı dağıtılacağı müjdesi verildi.

2 Nisan 2025 tarihi itibariyle başvuruların açıldığı seyahat kartları, 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında, başarılı başvuru sahiplerinin Avrupa’da 30 gün boyunca trenle seyahat etmelerini sağlayacak.

KİMLER BAŞBURABİLİR?

DiscoverEU programına başvuru yapabilmek için, adayların 1 Temmuz 2006 ile 30 Haziran 2007 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekiyor.

AB ülkeleri ve Erasmus+ programına dahil olan İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye gibi ülkelerde ikamet eden gençler de başvuruda bulunabilecek. Başvurular, 2 Nisan 2025 tarihinden başlayarak 16 Nisan 2025 saat 13.00’e (TSİ) kadar sürecek.

Başvuruların yapılabileceği süreçte, başvurular çevrimiçi platform üzerinden kabul edilecek ve başvuru sahiplerinin başarılı olmaları için belirli şartları yerine getirmeleri gerekecek.