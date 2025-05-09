4 maç TRT ekranlarında şifresiz yayınlanacak! İşte, 10 Mayıs şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta şifresiz yayınladığı müsabakalar ile futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

TRT Spor'un 10 Mayıs 2025 tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta sonu TFF 1. Lig ve Portekiz Ligi'nde oynanacak 4 maç TRT ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

TFF 1. Lig maçlarının hepsinin aynı gün ve aynı saatte olmasından dolayı maçlar TRT'nin diğer kanallarında ekrana gelecek.

Peki, TRT ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..

10 Mayıs Cumartesi

16:00 Ümraniyespor - Manisa FK (TRT Avaz)

16:00 MKE Ankaragücü v Amed SK (TRT Spor)

16:00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (TRT Türk)

20:00 Benfica - Sporting Lizbon (TRT Spor)