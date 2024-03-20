Optik illüzyonlar, algımızı ve görsel becerilerimizi zorlayan, akıl almaz görüntülerdir. Bu yanılsamalar beynimizin bu karmaşık görsel bilgiyi nasıl işlediğine dair derin bilgiler sağlar.
Yukarıda paylaşılan görselde okuyuculara rakamlardan oluşan bir tablo sunuluyor.
Ancak bir istisna var; Sayıların arasında bir harf saklanıyor.
Okuyucuların görevi sayıların arasında gizlenen S harfini 4 saniyede bulmaktır.
Süre içinde onu fark edebilecek misiniz?
Zamanınız şimdi başlıyor!
Bu, gözlem becerilerinizi ölçen basit bir testtir.
S'yi diğerlerinden daha hızlı fark edebilen insanlar en keskin gözlere sahiptir.
Resmi dikkatlice kontrol edin.
S'yi buldun mu?
Zaman bitiyor.
Tam orada; sadece dikkatlice bakın.
İşte çözümü:
S harfi görüntünün sol tarafında görülebilir. İlk bakışta bunu fark etmek zordur.