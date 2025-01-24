4 yeni şirket halka arz oluyor! Hisse fiyatları açıklandı: 12 TL'den başlıyor...

Haber Merkezi
Ekonomi gündeminin takipçileri, halka arzları da kaçırmıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu, 4 yeni şirketi duyurdu.
SPK haftalık bültenine göre Kurul, Vişne Madencilik, Seranit Granit Seramik, Enda Enerji Holding ve Birleşim Grup Enerji'nin halka arz başvurusuna onay verdi.
Halka arz tarihleri, onaylı izahnamenin ardından netleşecek.
HİSSE FİYATLARI
SPK’nın onayladığı halka arzlar kapsamında, şirketlerin hisse başına fiyatları şu şekilde belirlendi:
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ: 37,44 TL
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ: 12 TL
Enda Enerji Holding AŞ: 17,44 TL
Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ: 12,14 TL