Haberler



Bilgi



4 yeni şirket halka arz oluyor! Hisse fiyatları açıklandı: 12 TL'den başlıyor...

4 yeni şirket halka arz oluyor! Hisse fiyatları açıklandı: 12 TL'den başlıyor... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ, Enda Enerji Holding AŞ ile Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ'nin halka arzını onayladı.