5 Bin Yıllık Bu Yazıyı Çözene 36 Milyon TL Ödül!

Yağmur Uçar

Bundan yaklaşık 5000 yıl önce, İndus Vadisi Uygarlığı'nın gelişmiş şehirlerinde kullanılan bir yazı sistemi, günümüzdeki Pakistan ve Hindistan topraklarında ortaya çıktı.

Ancak bu yazı, 150 yılı aşkın süredir dilbilimcileri ve araştırmacıları hayrete düşürüyor.

İndus Vadisi Yazısı, genellikle hayvan figürlerinin yanında kısa sembol dizilerinden oluşuyor. Ancak bu sembollerin anlamı, bir referans bulunmadığı için hala bilinmiyor.

ÇÖZEN MİLYONER

Şimdi ise, bu gizemli yazıyı çözebilecek kişiye 1 milyon dolar ödül verileceği açıklandı.

Bu ödül, hem bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi hem de meraklıları bu gizemli yazı üzerinde düşünmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.