5 dakikada pestisit temizliği: Bu yöntemle %100 arınıyor...

Yağmur Uçar

Son zamanlarda yediğimiz meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntıları konusunda endişeler artmaya başladı.

Pestisit adlı kimyasal maddeler, tarımda verim artırmak amacıyla kullanılıyor, ancak ürünlerin üzerine kaldıkları takdirde sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

Ama bu, sağlıklı yiyeceklerimizden tamamen vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor!

Meyve ve sebzeleri doğru şekilde temizleyerek bu kimyasal kalıntılardan arındırabiliriz. Hem de ürünlere zarar vermeden...

İLK ADIM: SU

İlk adım, sadece suyla yıkama! Evet, kulağa basit geliyor ama birçok pestisit su ile yıkandığında azalır. Bu yüzden meyve ve sebzeleri bol su altında iyice durulamak, kimyasal kalıntıların bir kısmını temizler. Özellikle elma, üzüm, domates gibi kabuğu ince ve suyun etkili olabileceği meyveleri bu şekilde temizlemek oldukça etkili.

DOĞAL TEMİZLİK

Biraz daha derinlemesine bir temizlik yapmak istiyorsanız, evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle güçlü bir karışım hazırlayabilirsiniz. 1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı sirke ekleyip, meyve veya sebzelerinizi 10-15 dakika boyunca bu karışımda bekletmek, pestisitleri ortadan kaldırmanın harika bir yolu.

Ayrıca, 1 çay kaşığı karbonat ile su karıştırıp sebzeleri bu karışıma sokmak da etkili bir yöntemdir. Karbonat, kimyasal kalıntıların çözülmesine yardımcı olur ve ürünleri daha temiz hale getirir.

SU BANYOSU

Pestisit kalıntılarından kurtulmanın bir başka yolu ise su banyosu yapmaktır. Bir kaba soğuk su doldurup içine bir miktar tuz veya sirke ekleyerek meyve ve sebzelerinizi 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Bu yöntem, bazı kimyasal kalıntıları yüzeyden uzaklaştırmaya yardımcı olur.

KABUKLARA VEDA

Bazı meyve ve sebzelerde kabuklar, pestisitlerin yoğun olduğu yerler olabilir. Örneğin, elma, patates ve havuç gibi ürünlerde kabuğu soyarak kullanmak, kimyasal maddelerden uzak durmanızı sağlar. Ancak, bu yöntem her zaman en pratik çözüm olmayabilir çünkü bazı meyve ve sebzelerin besin değerleri kabuklarında yoğunlaşır.