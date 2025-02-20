50 dolara aldığı koltuk hayatını değiştirdi! Kazancı dudak uçuklattı

Haber Merkezi

ABD’de yaşayan Justin Miller isimli bir adam yaptığı internet alışverişiyle ağızları açık bıraktı. Sosyal medyada kısa süre içinde ilgi odağı olan bu durum şaşkına çevirdi.

Miller, internet üzerinden satın aldığı hasarlı koltuğun kısa süre içinde gerçek değerini öğrenmesi üzerine resmen küçük bir servet kazandı.

Genç adamın oldukça eski olması nedeniyle yalnızca 50 dolar ödediği koltuğun gerçek değeri görenleri hayrete düşürdü.

Miller sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 50 dolar karşılığında almış olduğu koltuğun ünlü bir tasarımcı olan Poul Henningsen’ın imzasını taşıdığını fark etmesiyle işlerin nasıl değiştiğini anlatmasıyla gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

BİR ANDA ZENGİN OLDU

İnternetten eski bir koltuk aldığını düşünen genç adam sadece 50 $ ödeyerek aldığı bu koltuğun ünlü tasarımcı Paul Henningsen’ın imzasını taşıdığını far etmesinin ardından 85.000 dolar kazandı.

Türk Lirası ile yaklaşık 3 milyon TL'yi bulan rakamla bir anda hayatı değişti. Olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Oldukça eski olan ve derisinde ağır bir hasar bulunan koltuğa ünlü bir tasarımcıya ait olması nedeniyle koleksiyonerler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Satın alım için ilk verilen teklifler 28.000 dolar civarında seyrediyordu ancak açık artırma sırasında rekabet kızınca koltuk 85.000 dolara alıcı buldu ve rekor bir fiyata satılmış oldu