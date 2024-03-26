59 yaşındaydı! Cübbeli Ahmet Hoca öldü mü, ne oldu? Cübbeli Ahmet'in son durumu... Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Cübbeli'nin son durumu merak konusu oldu. Peki, Cübbeli Ahmet yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? İşte son bilgiler...

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Halk arasında Cübbeli Ahmet adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'den kötü haber geldi.

İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Cübbeli Ahmet, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bursa’daki programlarının iptal edildiği ve kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.

Haberi öğrenen sevenleri, son durumuna ilişkin detayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle sosyal medya kullanıcıları da, "Cübbeli Ahmet öldü mü", "Cübbeli Ahmet'e ne oldu", "Cübbeli Hoca son durumu" gibi başlıkları sorguluyor.

Peki, Cübbeli Ahmet'in son durumu nasıl? İşe detaylar...

Cübbeli Ahmet sağlık durumu

59 yaşındaki Cübbeli Ahmet'in kalp krizi sonrası tedavi gördüğü ve hayati riski olmadığı biliniyor.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor" denildi.