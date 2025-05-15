İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen 69. Eurovision şarkı yarışmasında ilk yarı final heyecanı geçtiğimiz günlerde yaşandı.
13 Mayıs 2025 tarihinde yarışmacıların ilk yarı final elemelerine çıkmasının ardından izleyiciler ikinci yarı final ve büyük finalin ne zaman yapılacağına dair araştırmalarına hız kazandırdı.
İlk finalistlerin belirlendi birinci yarı finalde Slovenya, Azerbaycan, Belçika, Hırvatistan ve Kıbrıs elenerek finale veda etti.
Tüm heyecanıyla devam eden yarışmanın ikinci yarı finalinin ve büyük finalinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, 69. Eurovision şarkı yarışması finali ne zaman? Eurovision 2025 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
EUROVİSİON İKİNCİ YARI FİNAL VE BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?
69. Eurovision yarışmasının ikinci yarı finali 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 22:00'de, büyük final ise 17 Mayıs Cumartesi saat 22:00'de gerçekleştirilecek.
İlk yarı finali kazanarak finale yükselen ülkeler ve şarkıları:
Norveç: Kyle Alessandro – Lighter
Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm
İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu
İzlanda: VÆB – RÓA
Hollanda: Claude – C’est La Vie
Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA
San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia
Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato
Portekiz: NAPA – Deslocado
Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray
EUROVİSİON 2025 HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
2025 Eurovision şarkı yarışması canlı olarak ''Eurovision Song Contest'' adlı resmi Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.