69. Eurovision şarkı yarışması finali ne zaman? Eurovision 2025 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Haber Merkezi

İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen 69. Eurovision şarkı yarışmasında ilk yarı final heyecanı geçtiğimiz günlerde yaşandı.

13 Mayıs 2025 tarihinde yarışmacıların ilk yarı final elemelerine çıkmasının ardından izleyiciler ikinci yarı final ve büyük finalin ne zaman yapılacağına dair araştırmalarına hız kazandırdı.

İlk finalistlerin belirlendi birinci yarı finalde Slovenya, Azerbaycan, Belçika, Hırvatistan ve Kıbrıs elenerek finale veda etti.

Tüm heyecanıyla devam eden yarışmanın ikinci yarı finalinin ve büyük finalinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, 69. Eurovision şarkı yarışması finali ne zaman? Eurovision 2025 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

EUROVİSİON İKİNCİ YARI FİNAL VE BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

69. Eurovision yarışmasının ikinci yarı finali 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 22:00'de, büyük final ise 17 Mayıs Cumartesi saat 22:00'de gerçekleştirilecek.

İlk yarı finali kazanarak finale yükselen ülkeler ve şarkıları:

Norveç: Kyle Alessandro – Lighter

Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm

İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu

İzlanda: VÆB – RÓA

Hollanda: Claude – C’est La Vie

Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA

San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Portekiz: NAPA – Deslocado

Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray

EUROVİSİON 2025 HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

2025 Eurovision şarkı yarışması canlı olarak ''Eurovision Song Contest'' adlı resmi Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

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Seda Yeşilyurt
Muhabir