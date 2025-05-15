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69. Eurovision şarkı yarışması finali ne zaman? Eurovision 2025 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

69. Eurovision şarkı yarışması finali ne zaman? Eurovision 2025 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Bul yıl İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen 69. Eurovision şarkı yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Birinci yarı finallerin gerçekleştiği yarışmada izleyiciler ikinci yarı finalin ve büyük finalin ne zaman yapılacağına dair araştırmalarına başladı. Peki, 69. Eurovision şarkı yarışması finali ne zaman? Eurovision 2025 hangi kanalda?