SOLOTÜRK göklerde: 18 Mart 2026 gösteri uçuşu konumu ve saati

18 Mart Çanakkale Zaferi için gösteri uçuşu hazırlayan SOLOTÜRK, vatandaşlara görsel bir şölen sunacak. 18 Mart Çarşamba günü gösteriyi kaçırmak istemeyenler için yer ve konum bilgisi paylaşıldı. Detaylar haberimizde...
Türk Hava Kuvvetleri’nin gözde akrobasi timi SOLOTÜRK, 18 Mart Çanakkale Zaferi için göklerde...
Çanakkale semalarında gösteri yapacak olan tim, vatandaşlara görsel şölen sunacak.
Kahraman pilotlarımızın gerçekleştireceği 18 Mart özel uçuşları için geri sayım başladı.
SOLOTÜRK 18 Mart 2026 uçuş programı ise paylaşıldı.
SOLOTÜRK ÇANAKKALE GÖSTERİSİ 2026
Yapılan paylaşımda program detaylarına yer verildi:
Tarih: 18 Mart 2026 Çarşamba*
Saat : 13:15
Yer : Şehitler Abidesi, Çanakkale
Tüm halkımız davetlidir.
*Resmi Devlet Töreni kapsamında Şehitler Abidesi 18 Mart Çarşamba günü gösteri saatinde halka kapalı olacaktır.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi