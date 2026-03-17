Manchester City - Real Madrid, Chelsea - PSG... İşte 17 Mart Şampiyonlar Ligi TV programı

Avrupa futbolunun kalbi bu gece Şampiyonlar Ligi'nde atıyor.

Son 16 turu rövanş mücadeleleriyle çeyrek finale yükselecek ilk takımların belli olacağı bu kritik haftada, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev eşleşmeler var.

Manchester City - Real Madrid ve Chelsea - PSG gibi kritik karşılaşmaların detayları merak ediliyor.

Temsilcimiz Galatasaray'ın yarınki kader maçı öncesinde, futbol tutkunları "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

TRT 1 ve tabii spor platformu üzerinden canlı yayınlanacak olan 17 Mart maç programı, saatleri ve tüm yayın detayları haberimizde.

17 MART ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI YAYIN KANALLARI

20.45 Sporting - Bodo/Glimt (0-3): Tabii Spor

23.00 Chelsea - PSG (2-5): Tabii Spor1

23.00 Manchester City - Real Madrid (0-3): Tabii Spor

23.00 Arsenal - Bayer Leverkusen (1-1) Tabii Spor2