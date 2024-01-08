7 Ocak reyting sonuçları: MasterChef All Star finali reytingleri yerle bir etti 7 Ocak 2023 Pazar günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 Ocak Pazar reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kirli Sepeti, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kirli Sepeti, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.