73 bin stor perde geri çağrılıyor: İşte sebebi

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Amazon.com üzerinden satılan Joydeco Roller marka stor perdeler, çocuklar için ölümcül tehlike oluşturduğu gerekçesiyle piyasadan geri çekildi.

Shanghai Chushuo Electronic Commerce Co. tarafından üretilen perdelerde yer alan uzun kordonlar, küçük çocuklar için boğulma ve dolanma riski taşıyor.

ABD’de yürürlükte olan pencere kaplamalarına ilişkin federal güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiği belirtilen ürünler, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilecek nitelikte.

Ayrıca bu stor perdeler, zorunlu etiketleme standartlarına da uymadığı için ikinci kez güvenlik ihlali yapmış sayılıyor.

İADESİ İSTENDİ

Boğulma ve dolanma riski taşıyan Joydeco stor perdelerle ilgili geri çağırma süreci resmen başlatıldı. Ürünü satın alan tüketicilere, çocuk güvenliği açısından acil önlem alınması çağrısı yapıldı.

Tüketicilerden, perde üzerindeki kordonları hemen yukarı çekmeleri ve çocukların erişemeyeceği şekilde sabitlemeleri isteniyor.

Bununla birlikte, Shanghai Chushuo Electronic Commerce Co. Ltd. ile iletişime geçerek ya tam para iadesi ya da ücretsiz yedek çalışma çubuğu talep edilebilecek.

Firma, ürünün geri çağrılmasına uygun olduğunu tespit edebilmek için, kullanıcıların perdenin çalıştırma kordonunun kesilmiş halinin fotoğrafını şu adrese göndermelerini istiyor: amazonservice@joydeco.com

Fotoğrafın firmaya ulaşmasının ardından, kullanıcıya Shunfeng Express veya UPS kargo aracılığıyla, kurulum talimatlarını da içeren bir onarım kiti gönderilecek.