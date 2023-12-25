81 il için yeni doğalgaz kararı yürürlüğe girdi! Tutar belirleme formülleri değişiyor... EPDK, doğalgaz taşınmasına ilişkin usul ve esaslarda yeni bir düzenlemeye gitti. 81 ili kapsayan bu değişimde doğalgaz tutarının belirlenmesinde kullanılan formül değişiyor…

ensonhaber.com

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gazın iletim şebekesi üzerinden taşınmasıyla ilgili tarafların belirli hak ve yükümlülüklerini düzenleyen BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda (ŞİD) değişiklik yaptı.

EPDK'nin söz konusu değişikliği içeren kararı, Resmi Gazete'nin 23 Aralık 2023 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu değişikliğe göre, her bir giriş ve çıkış noktası için ayrı olmak üzere taşıtana ayrılan ve taşıtanın ilgili gaz yılı içinde herhangi bir günde, bir giriş noktasında teslim edebileceği veya bir çıkış noktasında teslim alabileceği doğal gaz miktarının azami sınırını belirten, azami günlük kapasiteyi ifade eden rezerve doğal gaz kapasite miktarına ilişkin teminat tutarının belirlenmesinde kullanılacak formül güncellendi.

Ayrıca, karar ile birlikte kapsamda farklı başlıklarda da değişiklikler yapıldı. Karar kapsamında, "Ana Çıkış Noktası" ve "Gaz Kullanım Eşiği" tanımlarında düzenleme gerçekleştirildi.