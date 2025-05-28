81 ilde uygulamaya alındı! Elektrik kullanımında bu sınırı aşan destek alamayacak

Haber Merkezi

Elektrik faturalarında uygulanan devlet desteği ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. 81 ilin tümünde yürürlüğe giren uygulama ile birlikte devlet desteği artık sabit olmayacak.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte artık sabit destek uygulaması sona eriyor. Devreye giren yenilik kapsamında destek miktarı her abone için aylık tüketim miktarına göre belirlenecek.

Harcama sınırını aşan aboneler ise fatura bedelinin tamamını ödeyecek. Konutlar, ticarethaneler ve sanayi aboneleri için farklı kriterler geçerli olacak.

TÜKETİME GÖRE DEĞİŞECEK

Yeni sistemle birlikte devlet, elektrik tüketim desteğini yalnızca belli bir sınırın altında kalan abonelere sağlayacak.

Bu kapsamda konut aboneleri için sınır 417 kilovatsaat (kWh) olarak belirlendi. Bu miktarın altında tüketim yapanlar devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek. Ancak sınırı aşan kullanıcılar için destek kesilecek ve fatura tamamen abonelere yansıtılacak.

Ticarethaneler ve sanayi aboneleri için yıllık elektrik tüketim limiti 15 bin kWh olarak belirlendi. Bu sınır aşıldığında elektrik tarifelerine yüzde 11’e kadar ek maliyet yansıtılacak.