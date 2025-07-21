A1 ve A2 ehliyet arasındaki farklar nelerdir? İşte bilmeniz gerekenler

Motosiklet kullanmak isteyenlerin alması gereken ehliyet türleri arasında yer alan A1 ve A2 sınıfı ehliyetler, sıkça karıştırılabiliyor.

Ancak bu iki belge arasında hem yaş sınırı hem de kullanılabilecek motorun özellikleri bakımından önemli farklar bulunuyor.

Peki, A1 ve A2 ehliyet arasında ne gibi farklar var? İşte detaylar...

A1 ehliyeti, 16 yaşını doldurmuş kişilerin alabildiği ve 125 cc’yi geçmeyen, motor gücü 11 kW'ı aşmayan motosikletlerin kullanılmasına olanak tanıyan bir belgedir. Genellikle şehir içi ulaşımda tercih edilen hafif motosikletler ve scooter tipi araçlar için verilmektedir.

A2 ehliyeti ise en az 18 yaşında olan bireylere verilmektedir. Bu sınıf, 35 kW’a kadar motor gücüne sahip motosikletleri kapsar. Orta sınıf motosikletleri kullanma imkanı sunan A2 ehliyeti, şehir dışı ve uzun yol sürüşlerinde daha fazla konfor ve performans isteyen kullanıcılar için daha uygundur.

Ayrıca A1 ehliyeti olan kişiler, belirli bir süre deneyim kazandıktan sonra sınavsız olarak A2 sınıfına geçiş yapabilme imkanına da sahiptir.