A101 25 Ocak aktüel: Sudan ucuza valiz çeşitleri! Kapıda kuyruk olacak...

ensonhaber.com
Perakende sektörünün öncü marketlerinden biri olan A101, 25 Ocak 2024 tarihinde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.
A101'in 25 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu, her ihtiyaca uygun birçok ürünü içeriyor.
Toshiba Ultra HD TV, SEG çamaşır ve bulaşık makinesi gibi büyük ev aletlerinden, elektrikli mutfak aletlerine, tencere çeşitlerinden Erba çekme karavan ve Volta elektrikli mope kadar geniş bir yelpazede ürün bulunuyor.
Tüketiciler, bu avantajlı günü kaçırmamak ve indirimli alışverişin keyfini çıkarmak için A101 mağazalarının önünde kuyruk oluşturacak.
İşte A101 25 Ocak indirim kataloğu…