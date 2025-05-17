A101 araba fiyatına ev satıyor! İşte A101 22 Mayıs Aktüel

Haber Merkezi

Türkiye genelinde açtığı mağazalarla geniş bir müşteri kitlesine ulaşan A101, her hafta sunduğu Aldın Aldın kampanyalarıyla hem bütçeye dost hem de ihtiyaca yönelik ürünleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

22 Mayıs Perşembe günü geçerli olacak yeni katalog ise adeta yaz sezonunu resmen başlatıyor.

Bu haftanın kataloğunda tatilciler, şehirden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için oldukça cazip seçenekler yer alıyor. Özellikle son yıllarda popüler hale gelen minimal yaşam trendine uygun tiny house ve çekme karavan satışa çıkıyor.

Sıcak yaz günlerinin kaçınılmaz problemi olan yüksek sıcaklıklar içinse taşınabilir klima geliyor.

İşte A101 22 Mayıs indirim kataloğu: