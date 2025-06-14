A101 hem motosiklet, hem elektrikli bisiklet satıyor! İşte fiyatları: A101 19 Haziran Aktüel

Haber Merkezi

Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden A101, 19 Haziran Perşembe günü raflarını adeta donatıyor.

Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda hem ev ihtiyaçlarına hem de yaz mevsimine yönelik birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunulacak.

Elektronikten küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden kamp malzemelerine kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden ürünler, A101 mağazalarında ve online satışta tüketiciyi bekliyor.

Uygun fiyatlı cep telefonları, kablosuz hoparlörler, basküller ve saç bakım ürünleri A101 raflarında yerini alıyor.

Ayrıca, elektrikli cezve, Türk kahve makinesi, mikser, standlı mixer, blender seti, ütü ve dikey süpürge gibi mutfakta ve ev işlerinde kolaylık sağlayacak küçük ev aletleri de büyük ilgi görecek.

Elektrikli moped, elektrikli bisiklet ve motosiklet modelleri, uygun ödeme koşulları ve avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak.

İşte A101 19 Haziran indirim kataloğu: