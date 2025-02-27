A101 indirimi abarttı! Kadınlar Günü fırsatı başladı; parfüm, ayakkabı, mont…

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A101, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel indirim şenliği başlattı!

27 Şubat 2025 itibariyle başlayan kampanyada dünyaca ünlü markaların ürünleri büyük indirimlerle satışa sunuluyor.

Parfümlerden saatlere, ayakkabılardan bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan kampanyada Michael Kors, Calvin Klein ve Avon gibi markalar dikkat çekiyor.

Kadınlar Günü’nde sevdiklerine özel bir hediye almak isteyenler için de harika fırsatlar sunuluyor.

Üstelik, kampanya ürünleri sadece mağazalarda değil, A101’in online satış platformunda da yerini aldı. Sınırlı stoklarla sunulan indirimli ürünler kadınlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı.

İŞTE A101 Kadınlar Günü’ne özel indirimli ürünler: