A101 müjdeyi verdi: 3 Nisan’da masa tenisi, yürüyüş bandı, bisiklet geliyor! İşte fiyatları

Haber Merkezi

Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen A101 Aldın Aldın Kataloğundaki ürünler 3 Nisan 2025 itibarıyla raflardaki yerini alıyor.

3 Nisan'da A101, alışveriş tutkunlarına büyük indirimler sunmaya hazırlanıyor.

Üç tekerlekli mopeddan, çok amaçlı aktivite koltuğuna, overlok makinesinden halı yıkama makinesine kadar birçok farklı kategoride ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Fırsatlar arasında şarjlı diş fırçası, süpürge, mini masa tenisi, koşu ve yürüyüş bandı gibi ürünler öne çıkıyor.

Ayrıca, çaydanlıklar, bardaklar, oyuncaklar ve gıda ürünlerinde de dikkat çeken indirimler yer alıyor.

A101, her zaman olduğu gibi bu kez de farklı kategorilerdeki indirimli ürünlerle hem evdeki ihtiyaçları karşılamak hem de bütçeyi korumak isteyenlere büyük avantajlar sunuyor.

İşte A101 3 Nisan Aldın Aldın Kataloğu: