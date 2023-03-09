A101'de satılık otomobil! SIFIR, PEŞİNATSIZ, 9 TAKSİTLE! Markası ve fiyatını duyan koştu...

Zincir marketlerden A101, aktüel ürünler satışında çıtayı zirveye çıkardı.

Her hafta fırsat ürünleriyle binlerce kişinin kapısında kuyruk olduğu A101 market, küçük teknolojik aletlerle başladı. Ardından tekne ve karavan satışıyla dikkatleri çekti.

9 Mart A101 aktüel kataloğunu görenler, bir kez daha şoke oldu.

A101'de sıfır otomobil satışı

Uygun fiyatlarıyla öne çıkan A101'deki araba satışını görenler, gözlerine inanamadı.

A101 bugünkü kataloğunda Volta markasının EV1 elektrikli modelini 119 bin 990 TL'ye satıldığı görüldü.

A101 Aktüel’in 9 Mart 2023 tarihli sayısındaki ilana göre market, Volta marka elektrikli araç satışını sadece online kanal üzerinden gerçekleştirecek.

A101'de satılık otomobil! SIFIR, PEŞİNATSIZ, 9 TAKSİTLE! Markası ve fiyatını duyan koştu...

Volta EV1 elektrikli otomobil özellikleri

Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç

Azami Hız: 45 KM/H

Motor Gücü: 2.0 KW

Motor Torku: 4.5 NM

Boyutlar

Uzunluk: 2300 MM

Genişlik: 1090 MM

Yükseklik: 1645 MM

Kütle: 415 KG

Azami Taşıma Kapasitesi: 163 KG

Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%

Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA

Batarya Kapasitesi: 72V 58 AH

Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A

Şarj Süresi: 7-8 H

Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR

Enerji Tüketimi: 68 WH/KM

Menzil: 63 KM

Fren Sistemi

Ön: DİSK

Arka: DİSK

Tekerlekler

Ön: 125/65-12

Arka: 125/65-12

Oturma Konumu Sayısı: 2

Euro Seviyesi: Euro 5

A101'de satılık otomobil! SIFIR, PEŞİNATSIZ, 9 TAKSİTLE! Markası ve fiyatını duyan koştu...

Özellikleri

Şehir içi kolay kullanım

Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama

Led ön farlar

Elektrikli yan camlar

Açılabilir sunroof ve arka cam

4.7” renkli tft gösterge paneli

Bluetoothlu müzik çalar

İki hoparlörlü ses sistemi

Usb port ile şarj imkanı

Ayarlanabilir sürücü koltuğu

Ön/arka disk hidrolik fren sistemi

Ön cam silecek yıkayıcı sistemi

Isıtma/buğu giderme sistemi

Ön/arka emniyet kemeri

Viraj denge çubuğu

Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi

Dört tekerlekten bağımsız amortisör

A101'de satılık otomobil! SIFIR, PEŞİNATSIZ, 9 TAKSİTLE! Markası ve fiyatını duyan koştu...