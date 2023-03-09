A101'de satılık otomobil! SIFIR, PEŞİNATSIZ, 9 TAKSİTLE! Markası ve fiyatını duyan koştu...

Zincir marketlerden A101, aktüel ürünler satışında çıtayı zirveye çıkardı.
Her hafta fırsat ürünleriyle binlerce kişinin kapısında kuyruk olduğu A101 market, küçük teknolojik aletlerle başladı. Ardından tekne ve karavan satışıyla dikkatleri çekti.
9 Mart A101 aktüel kataloğunu görenler, bir kez daha şoke oldu.
A101'de sıfır otomobil satışı
Uygun fiyatlarıyla öne çıkan A101'deki araba satışını görenler, gözlerine inanamadı.
A101 bugünkü kataloğunda Volta markasının EV1 elektrikli modelini 119 bin 990 TL'ye satıldığı görüldü.
A101 Aktüel’in 9 Mart 2023 tarihli sayısındaki ilana göre market, Volta marka elektrikli araç satışını sadece online kanal üzerinden gerçekleştirecek.
Volta EV1 elektrikli otomobil özellikleri
Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç
Azami Hız: 45 KM/H
Motor Gücü: 2.0 KW
Motor Torku: 4.5 NM
Boyutlar
Uzunluk: 2300 MM
Genişlik: 1090 MM
Yükseklik: 1645 MM
Kütle: 415 KG
Azami Taşıma Kapasitesi: 163 KG
Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%
Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA
Batarya Kapasitesi: 72V 58 AH
Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A
Şarj Süresi: 7-8 H
Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR
Enerji Tüketimi: 68 WH/KM
Menzil: 63 KM
Fren Sistemi
Ön: DİSK
Arka: DİSK
Tekerlekler
Ön: 125/65-12
Arka: 125/65-12
Oturma Konumu Sayısı: 2
Euro Seviyesi: Euro 5
Özellikleri
Şehir içi kolay kullanım
Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama
Led ön farlar
Elektrikli yan camlar
Açılabilir sunroof ve arka cam
4.7” renkli tft gösterge paneli
Bluetoothlu müzik çalar
İki hoparlörlü ses sistemi
Usb port ile şarj imkanı
Ayarlanabilir sürücü koltuğu
Ön/arka disk hidrolik fren sistemi
Ön cam silecek yıkayıcı sistemi
Isıtma/buğu giderme sistemi
Ön/arka emniyet kemeri
Viraj denge çubuğu
Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi
Dört tekerlekten bağımsız amortisör