A101'de satılık otomobil! SIFIR, PEŞİNATSIZ, 9 TAKSİTLE! Markası ve fiyatını duyan koştu... Geçtiğimiz aylarda tekne ve karavan satışa sunan A101 zincir marketi, bu kez elektrikli otomobil satışa çıkardı. İlanın detayları alıcı gözle bakanların dikkatini çekti. İşte A101 sıfır otomobil fiyatı ve ödeme imkanı!

Zincir marketlerden A101, aktüel ürünler satışında çıtayı zirveye çıkardı. Her hafta fırsat ürünleriyle binlerce kişinin kapısında kuyruk olduğu A101 market, küçük teknolojik aletlerle başladı. Ardından tekne ve karavan satışıyla dikkatleri çekti. 9 Mart A101 aktüel kataloğunu görenler, bir kez daha şoke oldu. A101'de sıfır otomobil satışı Uygun fiyatlarıyla öne çıkan A101'deki araba satışını görenler, gözlerine inanamadı. A101 bugünkü kataloğunda Volta markasının EV1 elektrikli modelini 119 bin 990 TL'ye satıldığı görüldü. A101 Aktüel’in 9 Mart 2023 tarihli sayısındaki ilana göre market, Volta marka elektrikli araç satışını sadece online kanal üzerinden gerçekleştirecek. Volta EV1 elektrikli otomobil özellikleri Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç Azami Hız: 45 KM/H Motor Gücü: 2.0 KW Motor Torku: 4.5 NM Boyutlar Uzunluk: 2300 MM Genişlik: 1090 MM Yükseklik: 1645 MM Kütle: 415 KG Azami Taşıma Kapasitesi: 163 KG Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15% Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA Batarya Kapasitesi: 72V 58 AH Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A Şarj Süresi: 7-8 H Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR Enerji Tüketimi: 68 WH/KM Menzil: 63 KM Fren Sistemi Ön: DİSK Arka: DİSK Tekerlekler Ön: 125/65-12 Arka: 125/65-12 Oturma Konumu Sayısı: 2 Euro Seviyesi: Euro 5 Özellikleri Şehir içi kolay kullanım Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama Led ön farlar Elektrikli yan camlar Açılabilir sunroof ve arka cam 4.7” renkli tft gösterge paneli Bluetoothlu müzik çalar İki hoparlörlü ses sistemi Usb port ile şarj imkanı Ayarlanabilir sürücü koltuğu Ön/arka disk hidrolik fren sistemi Ön cam silecek yıkayıcı sistemi Isıtma/buğu giderme sistemi Ön/arka emniyet kemeri Viraj denge çubuğu Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi Dört tekerlekten bağımsız amortisör