A101’den yüzde 50’ye varan indirim! Bu fiyatlarla izdiham garanti Türkiye’nin bütçe dostu market zinciri A101, yeni haftada tüketicilere dev indirim fırsatı sunuyor. 13-19 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri kaçırmamak için gözleri A101 broşürlerine çevirmenin tam zamanı!

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A101'in bu haftaki kampanya ve indirimleriyle bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için birbirinden çekici seçenekler bulunuyor.

Her bütçeye hitap eden uygun fiyatlarla, kaliteli ürünler A101 raflarında sizi bekliyor.

Bu hafta A101'de neler var derseniz, ev ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine, gıda malzemelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok kategorideki ürünlerde cazip indirimler sizi bekliyor.

A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine kaliteyi uygun fiyatlarla sunmanın gururunu yaşıyor.

Bu hafta A101 ile bütçenizi düşünerek, kaliteli alışverişin keyfini çıkarmak için bu fırsatı kaçırmayın.

İşte A101 13-19 Ocak indirim kataloğu