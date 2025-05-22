ABD kullanım ömrü dolan tankları neden denize batırıyor? İşte yanıtı...

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Amerika Birleşik Devletleri ordusu, teknolojik gelişmelere paralel olarak her yıl yüzlerce askeri aracı envanterden çıkarıyor.

Özellikle kullanım ömrünü tamamlayan tanklar ve zırhlı araçlar, artık savaş alanlarında görev yapamayacak durumda olduklarında hurdaya ayrılıyor.

Ancak bu araçların akıbeti sanıldığı gibi geri dönüşüm tesislerinde son bulmuyor. Aksine, bazıları ilginç bir şekilde okyanusun derinliklerine gönderiliyor.

Peki ABD, milyonlarca dolarlık tanklarını neden hurdaya çıkarmak yerine denizin dibine bırakıyor?

İşte bu ilginç kararın ardındaki detaylar…

Yapay Resif Oluşturma Stratejisi

Tankların denize batırılmasının en önemli nedenlerinden biri yapay resifler oluşturmak. Metal yapıdaki bu büyük araçlar, denizin dibine yerleştirildikten sonra kısa sürede mercanlar, yosunlar ve çeşitli deniz canlıları için yaşam alanına dönüşüyor.

Özellikle Florida ve Meksika Körfezi açıklarında yapılan bu uygulama, deniz biyoçeşitliliğini artırmak ve balık popülasyonlarını desteklemek amacı taşıyor.

Turizme ve Balıkçılığa Katkı

Yapay resifler, dalış turizmi için de cazip noktalar haline geliyor. Sualtı tutkunları, bu batık tankları keşfetmek için bölgeye akın ediyor. Ayrıca, resiflerin çevresinde artan deniz canlıları, yerel balıkçılık endüstrisine ekonomik katkı sağlıyor.

Askeri Eğitim ve Test Amaçlı Kullanım

Bazı durumlarda bu araçlar, askeri tatbikatlar ve silah testleri için hedef olarak denize bırakılıyor. Gerçek silahlarla yapılan testlerde, eski tanklar gerçekçi hedefler olarak kullanılarak silah sistemlerinin etkinliği ölçülüyor.

Çevre Standartlarına Dikkat Ediliyor

Tanklar denize batırılmadan önce tüm yakıt, yağ ve kimyasal maddeler temizleniyor. Bu süreç, çevreye zarar verilmemesi adına titizlikle yürütülüyor ve uluslararası deniz çevresi koruma standartlarına uygun hale getiriliyor.