ABD ve Avrupa'da neden bu kadar çok fare var? İşte yanıtı...

Hüseyin Topuz

Son yıllarda ABD ve Avrupa'da büyük şehirlerde farelerle ilgili şikayetler rekor seviyelere ulaştı.

Sokaklarda, metro hatlarında ve hatta evlerde daha sık görülmeye başlayan bu kemirgenler, halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Peki, modern şehirlerin göbeğinde bu denli yoğun bir fare istilasının arkasında ne var?

Uzmanlara göre en önemli etkenlerden biri, iklim değişikliği. Daha ılıman geçen kış ayları farelerin hayatta kalma oranını artırırken, şehirleşmenin yaygınlaşması da kemirgenler için ideal yaşam alanları sunuyor.

Ayrıca pandemi döneminde restoran ve işletmelerin uzun süre kapalı kalması, fareleri alternatif gıda kaynakları aramaya itti ve bazı bölgelerde popülasyonun kontrolsüzce artmasına neden oldu.

Gıda atıklarının sokaklarda daha fazla yer alması ve altyapı eksiklikleri de farelerin şehir yaşamına adapte olmasını kolaylaştırıyor.

Özellikle New York, Londra ve Paris gibi metropollerde kemirgenlerle mücadele için milyonlarca dolarlık bütçeler ayrılmış durumda.

Yetkililer, farelerin taşıdığı hastalık riskine dikkat çekerken, vatandaşları da hijyen kurallarına uymaya ve gıda atıklarını uygun şekilde bertaraf etmeye çağırıyor.

Fare nüfusunun kontrol altına alınabilmesi için hem bireysel hem de kurumsal önlemlerin eş zamanlı olarak uygulanması gerektiği vurgulanıyor.