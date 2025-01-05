Yağmur Dinç

AB'nin yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşlarına “ön vize şartı” getireceği yönündeki iddialar gündeme oturdu.

2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek olan ETIAS (Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi) tartışma konusu oldu.

İddiaya göre; Almanya, Fransa ve Hollanda; 2025'te ETIAS sistemine girecek. Seyahatten önce 7 Euro'ya ETIAS'a başvuru yapılacak. Ret cevabı alan kişiler AB'ye giremeyecek.

Ancak, yapılan teyitler bu durumun Türkiye için geçerli olmadığını ortaya koyuyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Fakat yeşil ve gri pasaporta yönelik herhangi bir vize zorunluluğu getirileceği yönünde doğrudan bir açıklama henüz bulunmuyor.

Türkiye'nin de bu sisteme zaten dahil olmadığı biliniyor.

2019'DA GÜNDEMDEYDİ

Hizmet sahiplerinin ve özel pasaport sahiplerinin Schengen bölgesine girmeden önce ETIAS çerçevesinde elektronik ön onay gerektireceği iddiası daha önce de gündeme geldi.

Ancak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılına kadar uygulanacak olan Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetki Sistemi'nin (ETIAS) vizesiz ve hususi ve hizmet pasaportlarıyla Schengen bölgesine giriş hakkı olan Türk vatandaşlarına vize olarak uygulanmayacağını söyledi.

Açıklamada, "AB Komisyonu ile yapılan girişimler sonucunda ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlara uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir." denildi.

Kaynak: AA