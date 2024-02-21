Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor’a Mesut Özil değil, efsanelerin de efsanesi geliyor! Acun Ilıcalı Survivor’a futbolun yıldız isimlerinden birini getireceğini açıklamış ve kim olduğu büyük merak uyandırmıştı. Dün akşam yapılan ada konseyinde Ilıcalı, Brezilyalı efsanenin Survivor’a katılacağını duyurdu. İşte, tüm detaylar…

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Survivor All Star tüm heyecanı ile devam ederken Acun Ilıcalı tarafından yapılan sürprizlerde bitmiyor. Yarışmaya dahil olan yeni isimler ile gündemi sarsmaya devam ederken bu sürprizi tüm yarışmacıları şaşırttı.

Geçtiğimiz gün “'Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir oyuncunun' Survivor'a geleceğini söyleyen Ilıcalı, futbolcunun ismini açıkladı.

Ilıcalı, Survivor’da geçtiğimiz gün ilk ipucunu vermiş, gelecek kişinin dünyaca ünlü eski bir futbolcu olduğunu, "Geçen bir arkadaşım aradı ‘geleyim mi?’ dedi, 'gel' dedim. ‘Sercanların takımı iyi, oynayalım’ dedim. O da sağ olsun kırmadı, gelecek" sözleri ile dile getirmişti.

Bir dönem Bursaspor ve Galatasaray formaları giyen Sercan Yıldırım'ın “Abi çok merak ettim" demesi üzerine Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir oyuncu..." dedi ve merak iyice arttı.

Ronaldinho geliyor…

Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamanın ardından Mesut Özil’in katılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak gerçek tam aksi çıktı.

Acun Ilıcalı Survivor All Star'da dün akşam yayınlanan ada konseyinde yaptığı duyurusunda Ronaldinho'nun misafir edileceğini açıklayarak, "Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.