Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda! 8 günde 3 deplasman galibiyeti...

İngiltere Championship'te Southampton, play-off potasını yakından ilgilendiren zorlu maçta Hull City'i ağırladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in 29. hafta erteleme maçında deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.
Son 8 günde çıktığı 3. deplasman maçından da galibiyetle ayrılan Hull City dikkatleri üzerine çekti.
Bu sonucun ardından Southampton 67 puanla 4. sırada yer alırken Hull City ise 54 puanla 6. sırada yer aldı.
Hull City bu sezon oynadığı 33 maçta 16 galibiyet 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
Son haftalarda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanan Hull City Play-Off potasında yer alıyor.
Premier Lig'e çıkmak için ilk 6'daki yerini korumak isteyen Hull City'nin performansı İngiltere'de gündem oldu.
Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün forma giydiği Hull City 8 günde çıktığı 3 deplasman maçında 9 puan alarak futbolseverlerin takdirini topladı.