Adanalı üreticiden bal gibi karpuz seçme tüyosu: Eğer sesi böyleyse…

Haber Merkezi

Yaz aylarının favori meyvesi karpuz, sıcak havalarda serinlemek isteyen milyonlarca kişinin sofralarından eksik olmuyor.

Ancak, karpuz alırken iyisini seçmek her zaman kolay olmuyor.

Şans faktörünün de devreye girdiği karpuz seçiminde, dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor.

Adanalı bir karpuz üreticisi, sosyal medyada paylaşılan videosunda karpuzun nasıl seçilmesi gerektiğini anlattı.

BU DETAYLARA DİKKAT

Adanalı bir karpuz üreticisi, sosyal medyada paylaştığı videoda karpuzların “erkek” ve “dişi” olarak ikiye ayrıldığını ve bu türler arasındaki farkları anlattı.

Üreticiye göre, erkek karpuz kesildiğinde daha sulu ve ferahlatıcı oluyor. Buna karşın dişi karpuz, erkek karpuza göre daha tatlı ve lezzetli bir tada sahip.

Ayrıca dişi karpuzun çatlama sesi erkek karpuza göre daha tok ve belirgin oluyor. Renk tonları da karpuzların cinsiyetini anlamada yardımcı oluyor.

Adanalı üretici, tercihin dişi karpuzdan yana olmasını öneriyor. Çünkü daha tatlı ve doyurucu bir deneyim sunuyor.

Artık karpuz alırken bu püf noktalarını göz önünde bulundurarak, hem sulu hem de lezzetli karpuzu ayırt edebilirsiniz.