AFAD listeyi güncelledi: Deprem riski en düşük olan iller belli oldu! İşte, o iller…

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Ülkemizde neredeyse her gün yaşanan depremler korku ve paniğe neden oluyor olsa da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye’nin deprem riski en düşük şehirlerini açıkladı.

Yıkıcı depremlerin yanı sıra Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi aktif fay hatlarıyla sismik açıdan hareketli bir bölgede yer alan ülkemizde, yaşanan ve yaşanmaya devam eden depremlerde en düşük riske sahip olan şehirler dikkat çekti.

AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı baz alarak yaptığı çalışmalar sonucunda paylaştığı listede toplamda 23 şehir yer aldı.

DEPREM RİSKİ EN DÜŞÜK OLAN ŞEHİRLER

Deprem kuşağında olan ülkemizde yapılan çalışmalar sonucunda deprem riski en düşük olan 12 il şu şekilde listelendi.

Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Bartın, Edirne, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Yozgat, Zonguldak.