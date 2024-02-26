Afrika’dan sonra sıra Balkanlar’da! Türkiye için tarih verildi: Her tarafı saracak... Afrika üzerinden gelen sıcak havaların tüm ülkede hissedilmesinin ardından, Türkiye yeni bir hava olayıyla karşı karşıya kalacak. Önümüzdeki Cuma giriş yapacak; hazır olun…

ensonhaber.com

Mart ayına girmemizle birlikte, baharın sıcak esintileri yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.

Uzun bir kışın ardından, bugün itibarıyla ülke genelinde etkili olan soğuk havalar nihayet geri adım attı ve yerini güneşli bir atmosfere bıraktı.

Sıcaklık 16-22 derece arasında seyrediyor ve insanlar baharın gelmesiyle birlikte enerji dolu bir atmosferin keyfini çıkarıyor.

Ancak, herkesin kafasında aynı soru var: bahar geldi mi?

Meteoroloji Kaynağı Hava Forum, bu soruya kesin yanıtı verdi. Hazır olun cumadan itibaren geliyor…

Bu kez Balkanlar'dan geliyor

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Afrika ılık hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. Kendisine hoş geldin diyoruz. Bol güneş var. Herkese mutlu hafta sonları dileriz. Bu arada sonraki hafta sonu Balkanlar müdahalesi ile tekrar sonbahar/kış modunda havalar devreye girebilir..." ifadelerini kullandı.