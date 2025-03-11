Ağaçlar hangi aylarda ilaçlanır? Mart ayında hangi ağaçlara ilaç atılır?

Hüseyin Topuz

Ağaçların sağlıklı büyümesi, yüksek verim sağlaması ve hastalıklara karşı dirençli olması için düzenli bakım ve koruyucu tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirlerin başında ise ilaçlama gelir.

Doğru zamanda ve uygun ilaçlarla yapılan ilaçlama, zararlıları ve hastalıkları önleyerek ağaçların gelişimini destekler.

Ağaç ilaçlaması, mevsimlere ve bitkinin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Özellikle ilkbahar aylarında, tomurcuklanma öncesi ve sonrası yapılan ilaçlama büyük önem taşır.

Mart ayı, birçok zararlı ve hastalığın aktif hale geldiği bir dönem olduğundan, etkili bir ilaçlama programı uygulamak verimliliği artırmak açısından kritik rol oynar.

Ağaçlar hangi aylarda ilaçlanır?

Ağaç ilaçlaması genellikle şu dönemlerde yapılır:

Kış ilaçlaması (Aralık – Şubat): Zararlı böceklerin yumurta ve larvalarını yok etmek için yapılır.

İlkbahar ilaçlaması (Mart – Mayıs): Tomurcuklanma öncesi ve sonrası mantar hastalıklarına ve zararlılara karşı uygulanır.

Yaz ilaçlaması (Haziran – Ağustos): Meyve gelişimi sürecinde zararlı böcek ve hastalıklara karşı yapılır.

Sonbahar ilaçlaması (Eylül – Kasım): Hastalık ve zararlıların kışa geçişini engellemek için uygulanır.

Mart ayında hangi ağaçlara ilaç atılır?

Mart ayında ilaçlama yapılacak ağaçlar, bölgesel iklim şartlarına ve ağaçların türüne bağlı olarak değişse de, genel olarak şu ağaçlara ilaç uygulanır:

1. Meyve Ağaçları

Elma, armut, ayva:

- Karaleke ve külleme gibi mantar hastalıklarına karşı bakır içerikli ilaçlar veya Bordo bulamacı uygulanır.

- Zararlılara karşı kışlık ve erken ilkbahar insektisitleri kullanılabilir.

Şeftali, kayısı, erik, kiraz, vişne:

- Monilya (çiçek yanıklığı) hastalığına karşı Bordo bulamacı veya bakırlı ilaçlar kullanılır.

- Tomurcuk patlamadan önce kükürt içerikli ilaçlar uygulanabilir.

Ceviz:

- Antraknoz ve bakteriyel yanıklığa karşı bakır içerikli ilaçlar kullanılır.

- Zararlılara karşı kışlık yağlar ve böcek öldürücü ilaçlar uygulanır.

Zeytin:

- Zeytin halkalı leke hastalığına karşı bakır içerikli ilaçlar uygulanır.

- Zeytin güvesi ve diğer zararlılar için insektisitler kullanılabilir.

2. Narenciye Ağaçları (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt)

- Kabuklu bit, kırmızı örümcek ve beyaz sinek gibi zararlılara karşı kışlık yağlar ve insektisitler kullanılır.

3. Bağlar (Üzüm Asması)

- Mildiyö ve külleme hastalıklarına karşı kükürt ve bakır içerikli ilaçlar uygulanır.