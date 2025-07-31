Ağustos 2025 hacamat günleri: Hangi günler hacamat sünnettir

Alternatif tıp yöntemleri arasında yer alan ve son yıllarda ilgi gören hacamat (kupa terapisi), hem geleneksel hem de dini yönüyle dikkat çekiyor.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) de tavsiye ettiği bu uygulama, vücuttaki kirli kanın atılmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Hacamatın en etkili olduğu zaman dilimi olarak ise Hicri ayların 17, 19 ve 21. günleri öne çıkıyor. Bu nedenle her ayın başında, "Bu ay hacamat ne zaman yapılmalı?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor.

Peki, 2025 Ağustos ayında hacamat hangi günlere denk geliyor? İşte Hicri takvime göre sünnete uygun hacamat günleri...

AĞUSTOS 2025 HACAMAT GÜNLERİ

9 Ağustos 2025 Cumartesi SAFER-15

11 Ağustos 2025 Pazartesi SAFER-17

14 Ağustos 2025 Perşembe SAFER-20

16 Ağustos 2025 Cumartesi SAFER-22

19 Ağustos 2025 Salı SAFER-25