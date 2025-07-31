Ağustos ayında hangi balıklar yenir? Ağustos ayında tüketilmesi gereken balıklar

Yaz mevsiminin son ayı olan ağustos, deniz ürünleri açısından biraz daha sınırlı bir dönem olsa da bazı balık türleri bu ayda lezzetini korumaya devam ediyor.

Balık severler için ağustos ayı, taze ve hafif balıklarla sofralarını süslemek adına önemli bir fırsat sunuyor.

Peki, ağustos ayında hangi balıklar yenir? İşte ağustos ayında tüketilmesi önerilen balık türleri...

Ağustos ayında tüketilmesi gereken balıklar şunlardır:

Sardalya

Ağustos ayında en çok tercih edilen balıklardan biridir. Yağ oranı yüksektir ve ızgarada oldukça lezzetlidir.

Tekir

Lezzetiyle bilinen tekir balığı, bu dönemde bolca bulunur ve tava için idealdir.

Barbun

Tadı ve aromasıyla öne çıkan barbun, ağustos ayında tam mevsimindedir.

Kefal

Uygun fiyatlı ve doyurucu bir balık olan kefal, bu ayda tüketilebilir.

Dil Balığı

Beyaz etli ve hafif yapısıyla yaz aylarına uygundur.

Kalkan

Eğer av yasağı dışında kalan bir bölgede temin edilirse, kalkan da bu mevsimde tüketilebilir.