Haber Merkezi

Ege Denizi'nde meydana gelen ve sayısı 400’ü aşan sarsıntılar, bölgede büyük endişe yaratmaya devam ediyor.

Yunanistan’ın acil durum ilan ettiği deprem fırtınasıyla ilgili uzmanlar kritik değerlendirmelerde bulunurken, yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgedeki yanardağ patlaması riskine dikkat çekti.

Yıkıcı bir depremin olmasının şaşırtıcı olmayacağına dikkat çeken Ercan, ardı ardına yaşanan yüzlerce depremin jeofizik biliminde Yanardağ patlamalarının üç belirtisi olduğunu ve bunlardan üçünün gerçekleştiğini vurgularken yine de bir volkanik patlama olmayabileceğini ya da gecikmeli bir patlama beklenebileceğini söyledi.

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILMALI!

Yaşanan depremler hakkında endişe verici açıklamalara değinen Ercan sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Depremlerin odak derinliklerinin 1 ile 5 km olmasının yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu gösterdiğini belirttiği açıklamasında Ercan "Patlamayı deprem eşlik ederse M5 ile M7 dolayında üreyebilecek depremler Süpürtü dalgaları üretebilir.

Bu dalgalar Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye Teke Yarımadamızın kıyı kuşağını etkileyebilir. Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerekir." ifadelerini kullandı.