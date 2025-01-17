Aile Bakanlığı açıkladı; 10 bin 125 TL ödeme yapılacak

Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalığı olan vatandaşlara yönelik aylık para yardımında artışa gitti.

2025 yılı itibarıyla, kronik hastalıkları bulunan vatandaşların alacağı yardım tutarı, 10 bin 125 liraya yükseldi.

Söz konusu yardım, sadece tüberküloz ve SSPE hastalığına sahip kişilerin ikamet ettiği hanelere yapılacak.

Bu adım, özellikle tedavi sürecinde maddi sıkıntı yaşayan hastalar için önemli bir destek sağlayacak.

İŞTE ŞARTLARI

2025 yılı itibarıyla, bu yardımdan faydalanabilmek için başvurulan hanedeki kişi başına düşen aylık gelir, net asgari ücretin üçte ikisinden az olmalı.

2025 yılı için belirlenen bu sınır 14 bin 736 TL olarak belirlendi.

Bu kapsamda, hanelerindeki kişi başına gelir bu miktarın altında olanlar, yardım almak için başvuruda bulunabilecek.

Ancak, yardım talep edenlerin, tüberküloz veya SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına sahip olmaları gerekiyor. Başvuru için, hastalıkların tıbbi raporlarının sunulması zorunlu.

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