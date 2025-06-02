Aile Yılı 2025: Ücretsiz internet nasıl alınır? Yeni evlenenler başvuruyor...

Haber Merkezi

Aile Yılı kapsamında, evlilik destekleri devam ediyor.

Geçtiğimizde günlerde açıklanan çeyiz desteği ve indirimlere bir de internet eklendi.

Türksat, ücretsiz internet desteğini açıkladı.

Kampanya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" vizyonuna katkı sağlamak ve evlenenlerin dijital ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Bu kapsamda, yeni evlenenlere kurumun Kablonet markası üzerinden 50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunulacak, ardından gelen 12 ay boyunca hizmet için aylık 439 lira ödenecek.

Kampanya, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak.

BAŞVURU BİLGİSİ

Aile yapısının güçlendirilmesinin sadece sosyal değil, aynı zamanda dijital anlamda desteklenmesi amacıyla başlatılan kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcılar, evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurarak tarifeye geçiş yapabilecek.

Sadece evliliğin ilk yılı içinde başvuran çiftleri kapsayan bu fırsat, ekonomik destek sunmasının yanında, genç ailelerin dijital dünyaya güçlü bir başlangıç yapmasına olanak tanıyacak.

Ayrıca 50 Mbps hızın yanı sıra 100 Mbps hız için ilk 3 ay yine ücretsiz olmak üzere, sonraki 12 ayda aylık 589 lira, 200 Mbps hız için 639 lira, 500 Mbps hız için 739 lira ve 1000 Mbps hız için ise 839 lira ödenerek kampanyadan faydalanılabilecek.