AJet’ten 19 Mayıs müjdesi: Bu kodu yazan %40 indirimli alacak

Haber Merkezi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak AJet, genç yolculara anlamlı bir kampanya ile seslendi.

12-27 yaş arasındaki gençler, sadece bugün satın alabilecekleri biletlerle, yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlarda yüzde 40 indirimli seyahat etme şansı yakalayacak.

Kampanya, 100 bin adet indirimli koltuk ile sınırlı olup, biletler sadece AJet’in mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

Satışlar bugün saat 23.59’a kadar devam edecek.

KODU YAZAN İNDİRİMİ KAPACAK

Kampanyadan faydalanmak isteyen genç yolcular, bilet satın alırken ödeme aşamasında “AJETGENC” kodunu kullanacak.

Kampanya, yalnızca AJet’in mobil uygulaması üzerinden alınan biletlerde geçerli olup, indirim vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden uygulanacak.