AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu kimdir? İşte hayatı... AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak uyandırdı. Peki, kimdir Nebi Hatipoğlu? İşte merak edilenleri..

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AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu hakkında aramalar hız kazandı.

İYİ Parti'den 2 Kasım 2023 tarihinde istifa eden Nebi Hatipoğlu 7 Kasım 2023 tarihinde AK Partiye katıldı.

Peki, kimdir Nebi Hatipoğlu? İşte merak edilenleri..

Nebi Hatipoğlu kimdir?

İdris Nebi Hatipoğlu 17 Şubat 1974 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı.

Nebi Hatipoğlu, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yükseköğrenim gördü ve 2005 yılında mezun oldu.

Cam ve plastik yapı elemanları alanında faaliyet gösteren aile şirketinde 1995 yılından itibaren yöneticilik yaptı. Nebi Hatipoğlu'nun yöneticiliğini yaptığı Europen isimli firma 2022'de halka arz edildi. Europen firması Eskişehir'de halka arz edilen ilk firma olma özelliği taşımaktadır..

Nebi Hatipoğlu 2021'de Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini satın alarak medya sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig’e yükseldi.

Siyasi hayatı

Nebi Hatipoğlu, 2023 genel seçimlerinde İyi Parti'nin Eskişehir 1. sıra milletvekili adayı oldu. Hatipoğlu 28. dönem milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. Nebi Hatipoğlu 2 Kasım 2023 tarihinde İyi Parti'den istifa ettikten sonra 7 Kasım 2023'de AK Parti'ye katıldı.