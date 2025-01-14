Akbank hesabı olan yaşadı: Sıfır kilometre otomobil veriyor…

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Akbank, teknoloji tutkunlarını ve otomobil severleri heyecanlandıracak bir kampanya ile karşınızda!

4 Kasım 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil kullanıcılarına özel düzenlenen çekilişle 5 şanslı kişi Tesla Model Y kazanacak.

Kampanyaya katılmak için Akbank Mobil’e giriş yaparak "Senin için" menüsündeki "Kampanyalar ve Fırsatlar" bölümüne tıklamanız yeterli.

“Araba Çekiliş Kampanyası” seçeneğine katılım sağlayarak çekiliş hakkınızı kazanabilirsiniz.

Üstelik, bankacılık işlemlerini Akbank Mobil’den gerçekleştiren kullanıcılar, ekstra çekiliş hakkı kazanarak şanslarını artırabiliyor. İşte kampanyanın detayları…

AKBANK MOBİL’DEN TESLA MODEL Y ÇEKİLİŞİ

Akbank Mobil’in heyecan verici Tesla Model Y çekilişi başladı! Bu büyük fırsat için hem Akbanklı olanlar hem de yeni Akbanklı olacaklar farklı avantajlarla çekiliş hakkı kazanabiliyor.

Akbanklı olmayanlar için;

Akbanklı değilseniz, Akbank Mobil’den Akbanklı olarak kampanyaya katıldığınızda başlangıçta 10 çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Çekiliş haklarınız kampanya dönemi sonunda hesaplanıyor. Ancak unutmayın, kampanyaya katılım kaydınızı yapmanız gerekiyor. Kampanya kaydı olmadan diğer koşullar sağlansa dahi çekiliş hakkı elde edilemiyor.

Akbanklılar İçin:

Mevcut Akbank müşterileri de kampanyaya Akbank Mobil’den kolayca katılabilir. Katılımın ardından bankacılık işlemleri yaparak çekiliş haklarını artırabilirler.

AKBANK ARABA ÇEKİLİŞİ KAMPANYA DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ