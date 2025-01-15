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Akbil fiyatları 2025: Öğrenci akbili kaç TL oldu? Tek basım ve aylık İstanbulkart fiyatı

Akbil fiyatları 2025: Öğrenci akbili kaç TL oldu? Tek basım ve aylık İstanbulkart fiyatı İstanbul'da toplu ulaşıma gelen yüzde 35 oranında zammın akabinde "öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu" merak ediliyor. İşte İETT öğrenci kart basım ücreti ve aylık abonman fiyatı...