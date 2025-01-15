Akbil fiyatları 2025: Öğrenci akbili kaç TL oldu? Tek basım ve aylık İstanbulkart fiyatı

Yağmur Dinç
Köprü ve otoyollara gelen zammın akabinde İstanbul'da toplu taşıma da zamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebinin kabul edilmesiyle birlikte toplu ulaşımda yüzde 35 oranında artış oldu.
Milyonlarca öğrenci ise aylık akbil ve basım ücretlerini araştırmaya başladı.
Tam ve öğrenci ücretleri zamlanırken, abonman fiyatları da yükseldi.
Peki öğrenci akbili ne kadar basıyor? 2025 aylık öğrenci akbili kaç TL? İETT öğrenci kart ne kadar? İşte öğrenci akbilinde zamlı ücretler...
ÖĞRENCİ AKBİLİ KAÇ TL 2025
Öğrenci akbili tek basım için 9.76 TL'den, 13,17 TL'ye yükseldi.
Öğrenci aylık abonman ise 282,5 TL'den , 381,37 TL'ye çıktı.