Akbil ücretleri 2024: Öğrenci ve tam aylık akbil ne kadar, kaç TL?

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Yeni yıl zamlarına toplu taşıma da eklendi.
İstanbul için ulaşımda 2024 zammı yüzde 18 olarak açıklandı.
Milyonlarca öğrenci ve çalışan ise aylık akbil ücretlerini araştırıyor.
Tam ve öğrenci ücretleri zamlanırken, abonman fiyatları da yükseldi.
Peki 2024 aylık öğrenci akbili kaç TL? İETT öğrenci kart ne kadar? 2024 mavi kart kaç TL? İşte zamlı ücretler...
İETT akbil ücretleri 2024
İstanbulkart tam bilet ücreti 15 TL'den 17.70'ye, öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.62 TL'ye çıktı.
Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1.177 TL'den 1.388 TL'ye yükseldi.
Aylık öğrenci akbili ne kadar 2024
2024 yılında öğrenci akbili aylık abonman ücreti 250 TL oldu.