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Akbil ücretleri 2024: Öğrenci ve tam aylık akbil ne kadar, kaç TL?

Akbil ücretleri 2024: Öğrenci ve tam aylık akbil ne kadar, kaç TL? İstanbul'da toplu ulaşıma gelen yüzde 18'lik zammın akabinde "aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu" merak ediliyor. İşte İETT öğrenci akbili ve mavi kart dolum ücretleri...