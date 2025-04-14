Alaçatı Ot Festivali başladı mı, ne zaman 2025?

Yağmur Uçar

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali kapsamında yapılacak etkinlikler heyecanla bekleniyor.

Çeşme ve çevresinde yaşayan kadınların doğadan topladıkları otları ve bu otlarla hazırladıkları lezzetleri satışa sundukları çarşı, festivale dönüşüyor.

Festival, bu yıl da ziyaretçilerini unutulmaz bir gastronomi ve doğa yolculuğuna çıkaracak.

Aynı zamanda otlarla ilgili bilimsel paneller, yarışmalar, tadım etkinlikleri ve eğlencelerin yapıldığı festivalin bu yılki tarihi merak konusu oldu.

Peki, Alaçatı Ot Festivali başladı mı? 2025 Ot Festivali ne zaman? İşte bilgiler..

ALAÇATI OT FESTİVALİ NE ZAMAN 2025

Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında "Toprak, Zaman ve Tat" temasıyla düzenlenecek.

Bu yılın konsepti ise “Kaya Koruğu” olarak belirlendi.