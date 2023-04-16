ALES sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 ALES sınavı soru cevap anahtarı sorgulama! 2023 ALES'in ilk oturumu bugün gerçekleşti. Binlerce adayın katıldığı ve saat 10:15'te başlayan sınavın sonuçları ve soru cevap anahtarı sorgulanıyor. Peki ALES sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2023 yılı ALES sınavı soru cevap anahtarı sınav sonrası merak edilmeye başlandı. ALES sınavına üniversitelerde akademik kadrolarda çalışmak ya da yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce aday katılım gösterdi. Peki ALES sınavı soru cevap anahtarı yayınlandı mı?

ALES/1 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Bugün düzenlenen ve saat 10:15'te başlayan ALES/1 sınavı soru ve cevap anahtarının gün içerisinde yayınlanması beklenmekte. ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde adaylara duyurularak ilan edilecek.

Ayrıca diğer ALES sınavlarının tarihi de merak ediliyor. ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşirken, ALES/3 sınavı iise 19 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek.

ALES sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

ALES 2023/1 sınav sonuçları da sorgulananlar arasında yer aldı. Sınav sonuçları için adaylar T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yapacak ve mobil uygulamalar yoluyla da sonuçları öğrenebilecekler.

Ayrıca bir sınav sonuç belgesi ise basılmayacak ve adayların adreslerine tekrardan yollanmayacak. İnternet sayfasında yer alan duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.