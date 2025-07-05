ALES/2 sınavı ne zaman? 2025 ALES/2 sınav takvimi

2025-ALES/2 sınavı için geri sayım başladı.
2025 yılının ikinci ALES sınavı olan ALES/2'nin hangi tarihte yapılacağı merak uyandırdı.
Sınava az bir zaman kala sınava başvuru yapan adaylar sınav tarihi hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.
Sınava girecek adaylar, sınavın başlama saati, süresi ve soru sayısı gibi detayları öğrenmek istiyor.
Peki, 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? İşte tüm merak edilenler...
ALES/2 sınavı ne zaman?
ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025 Pazar (yarın) günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Sınav saat 12.45'te sona erecek.
Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.