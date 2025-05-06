Alev aldı, alarm verildi: O şarj cihazı geri toplatılıyor

Haber Merkezi

ABD’de teknoloji kullanıcılarını yakından ilgilendiren tehlikeli bir gelişme yaşandı.

Ünlü teknoloji markası Baseus, 65W gücünde, 30000mAh kapasiteli taşınabilir şarj cihazlarını acil olarak geri çağırma kararı aldı.

Yetkililer, toplamda 55 bin 380 adet powerbank’in piyasadan çekildiğini duyurdu.

YANGIN RİSKİ VAR

Lityum iyon pillerin aşırı ısınma nedeniyle alev alabileceği ve yangın çıkarabileceği belirtildi.

Bu durum, Baseus’a bildirilen 76 ayrı olay ile netleşti. Şirketin elinde 4 yangın raporu, 72 pil şişmesi vakası ve 3 maddi hasar bildirimi bulunuyor.

Satın alan tüketicilere “kullanmayın” çağrısı yapıldı ve ücretsiz yeni bir powerbank için firma ile iletişime geçilmesi söylendi.

İşte geri çağrılan powerbank modeli: