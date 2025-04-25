Algida’dan Magnum hakkında çarpıcı karar: Satışa çıkıyor!

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Londra merkezli hazır gıda devi Unliever tarafından dikkat çekici bir karara imza atıldı. Dünya genelinde oldukça popüler olan dondurma markaları arasında yer alan Algida hakkında aldığı karar gündemde büyük bir yankıya neden oldu.

Geçtiğimiz yıl alınan küçülme kararı kapsamında 6 bin çalışanın işine son veren firma, bu yıl bin 500 kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Söz konusu yeniden yapılanmadan önce Unilever'in İngiltere'de yaklaşık 6 bin, dünya genelinde ise 128 bin çalışanı bulunuyordu.

7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilen dondurma markası hakkında alınan karar sektörde şaşkınlığa da neden oldu.

SATIŞA ÇIKIYOR

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre Unliever, dünyaca ünlü dondurma markası olan ve Algida çatısı altında yer alan Magnum ayrı bir şirket haline getirilerek dondurma işinden ayrılmayı planlıyor.

Uniliver tarafından konuya dair yapılan açıklamada ise, bu yıl sonuna kadar Ben & Jerry's ve Magnum dondurma kolunun ayrılıp listelenmesi ve The Magnum Ice Cream Company adını alması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, 1 Temmuz'dan itibaren ise bağımsız bir işletme olarak faaliyet göstereceğini bildirdi.