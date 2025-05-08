Almadan önce iki kere düşünün! İşte, arıza listesinin zirvesindeki 5 elektrikli ve hibrit otomobil

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Otomotiv sektöründe son yıllarda elektrikli ve hibrit araçlara yönelim giderek artış gösterirken bu araçlar özelinde yapılan bir araştırma sonuçlarıyla dikkat çekti.

Her ne kadar yoğun bir ilgi ile karşılansalar da, bazı modeller kullanıcılarını sık sık servise yönlendirmede ün kazandı.

Bu kapsamda sektörde yer alan hibrit ve elektrikli araçlar için yapılan güvenilirlik testleri ve kullanıcı yorumları toplanarak yapılan analizlerde, arızaya en yatkın ve onarımı en masraflı beş otomobil modeli öne çıktı.

ARIZA LİSTESİNİN BAŞINDA YER ALDILAR!

VOLKSWAGEN ID.4

Alman mühendisliğiyle dikkat çeken ID.4, yazılım arızaları nedeniyle kullanıcıların şikayet listesinde üst sıralarda. Multimedya ekranında sıkça donmalar, sistemsel hatalar ve bağlantı problemleri yaşanabiliyor. Bu sorunlar sürüş deneyimini olumsuz etkileyebiliyor.

FORD ESCAPE

Ford’un crossover sınıfındaki bu modeli, özellikle hibrit versiyonlarında ciddi sorunlar yaşatabiliyor. Şanzıman hataları ve elektriksel sistem arızaları 2025'te Escape’i en az güvenilen modeller arasında konumlandırdı. Kullanıcı yorumları, bu araçla ilgili ciddi memnuniyetsizlikleri ortaya koyuyor.

CHEVROLET COLORADO

Sağlam yapısıyla tanınması beklenen bu pikap modeli, motor ve şanzıman arızalarıyla çokça gündeme geliyor. Özellikle elektronik sistemlerde sık yaşanan problemler nedeniyle araç, beklenenden fazla servis ziyaretine yol açabiliyor. Tamir işlemleri ise oldukça yüksek faturalarla sonuçlanabiliyor.

JEEP GRAND CHEROKEE

SUV segmentinde güçlü bir isim olmasına rağmen Grand Cherokee, özellikle şanzıman ve elektrik sistemi problemleriyle kullanıcılarını üzebiliyor. 2025 verilerine göre en düşük güvenilirlik puanını alan modellerden biri oldu. Motor sistemi ve araç içi elektronik donanımlarda yaşanan kronik sorunlar, yüksek tamir maliyetlerini beraberinde getiriyor.

TESLA MODEL X

Elektrikli otomobil dünyasının öncülerinden biri olan Model X, ne yazık ki güvenilirlik konusunda sınıfta kalıyor. 2016’dan bu yana 30’un üzerinde geri çağırma yaşandı. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 2 milyon Tesla aracı, Autopilot sistemleri ve yazılım sorunları nedeniyle revizyona alındı. Elektronik bileşenlerdeki sık arızalar da kullanıcıların canını sıkan başka bir konu.